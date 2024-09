Zbiornik Racibórz Dolny przecieka? Wody Polskie uspokajają

We Wrocławiu od rana obraduje sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka.

Na początku spotkaniu szef rządu powiedział, że bardzo zależy mu na "możliwie wiarygodnej precyzyjnej informacji o sytuacji na zbiorniku raciborskim", w związku z informacjami o awarii hydrologicznej. – A jeśli jest przesadzona, to chciałbym, żebyśmy to wyraźnie usłyszeli – podkreślił.

Tusk: S ą sprzeczne komunikaty ws. bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla Wrocławia

– Mamy do czynienia ze sprzecznymi w tej chwili komunikatami ze strony instytutu meteorologii i hydrologów, tutaj jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla Wrocławia – zaznaczył Tusk.

Obecna na posiedzeniu sztabu prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska potwierdziła, że minionej nocy był przeciek w Raciborzu Dolnym, ale służby i wojsko uporały się z tym problemem.

Interwencja służb na przedpolu zbiornika Racibórz Dolny

W komunikacie zamieszczonym przez Wody Polskie czytamy, że "w czasie nocnego dozoru pracy zbiornika Racibórz Dolny pracownicy PGW WP RZGW w Gliwicach stwierdzili konieczność interwencji służb, związaną ze zlokalizowaniem wysięku w przedpolu zbiornika".



"Bezzwłocznie wezwano służby na miejsce, które podjęły działania mające na celu umocnienie w miejsca wysięku. Trwa, rozpoczęte w nocy zabezpieczanie przez pracowników PGW WP i służby miejsca wysięku. Sytuacja nie zagraża pracy mechanizmów wlotowych i upustowych. Jednocześnie dokonano kolejnego przeglądu całego zbiornika i weryfikacji jego pracy. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości" – napisano.

Wody Polskie: Sytuację traktujemy poważnie

Spółka zarządzająca kompleksem przekazała za pośrednictwem portalu X, że "sytuacja nie zagraża pracy mechanizmów wlotowych i upustowych zbiornika, ale traktujemy ją poważnie".

twitter

Do godziny 5 rano we wtorek zbiornik przyjął ok. 144 mln metrów sześcienny wody co stanowi 78 proc. jego pojemności.

Kompleks przeciwpowodziowy Racibórz Dolny zlokalizowany jest w województwie śląskim na terenie dwóch powiatów – raciborskiego i wodzisławskiego. Zbiornik ma powierzchnię ponad 26 km kwadratowych i pojemność 185 mln metrów sześciennych.



Czytaj też:

Wrocław: Woda przelewa się przez jedną z ulic. Do akcji wkracza wojskoCzytaj też:

Powódź w Polsce. Kolejne powiaty objęte stanem klęski żywiołowej