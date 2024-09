"Nieprognozowany zrzut" wody ze zbiornika Tauronu. Tusk: Szokująca informacja

We Wrocławiu zakończył się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska poinformowała podczas posiedzenia, że do zbiornika Mietków, należącego do Wód Polskich, nastąpił nagły zrzut wody, wcześniej nieprognozowany, ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna Lubachów, należąca do spółki Tauron.



– Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie. I ta woda idzie na Marszowice (osiedle we Wrocławiu – red.). Zadziałaliśmy wczoraj wieczorem. Ponad 100 żołnierzy pojechało układać worki na wałach. (...) Układanie worków jest utrudnione. Nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna ewakuacja – powiedziała Kopczyńska.

"Nieprognozowany zrzut", "woda idzie na Marszowice". Tusk zszokowany

– Informacja, którą od pani otrzymaliśmy, o tym zrzucie wody, braku kooperacji jest szokująca powiem szczerze – skomentował Tusk. – Bardzo bym prosił, jeśli nie w tej chwili, to jak najszybciej, o bardzo precyzyjną informację, jak wygląda w tej chwili podległość w kontekście prawa działania na wodach, zbiornikach, które są w dyspozycji Tauronu. Czy oni są zobowiązani jednoznacznie wykonywać nasze polecenia – podkreślił.

– Zgadzam się z panią prezes, że teraz nie czas na śledztwa i rozliczenia, ale chodzi o zapobieżeniu tego typu wydarzeniom w najbliższych dniach. Dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, kto jest za to odpowiedzialny i w jaki sposób możemy ich dyscyplinować, bo jestem gotów użyć wszelkich dostępnych metod, żeby dyscyplinować firmy teoretycznie niezależne, ale jednak w tej sytuacji muszą być absolutnie podporządkowane – oświadczył premier.

Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i należy do największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Skarb Państwa ma w Tauronie 30 proc. udziałów.

