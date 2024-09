Znamy skład nowej Komisji Europejskiej. Jest stanowisko dla Polaka

Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek skład nowej Komisji Europejskiej, co jest pokłosiem czerwcowych wyborów do PE. Von der Leyen będzie mieć sześcioro zastępców: Estonkę Kaję Kallas, Finkę Hennę Virkunnen, Francuza Stephane'a Sejourne, Hiszpankę Teresę Riberę, Rumunkę Roxanę Minzatu i Włocha Raffaele Fitto.

Przewodnicząca Komisji ogłosiła, że polski kandydat na unijnego komisarza, Piotr Serafin, otrzyma tekę ds. budżetu UE, zwalczania oszustw budżetowych i administracji publicznej. Polski urzędnik ma podlegać bezpośrednio von der Leyen, co ma podnieść jego rangę wśród pozostałych komisarzy. Serafin został zgłoszony na stanowisko przez rząd Donalda Tuska.

"Piotr Serafin jest od lat zaufanym współpracownikiem Donalda Tuska. W latach 2014-2019 był szefem gabinetu Tuska, gdy ten kierował Radą Europejską. Wcześniej, w latach 2010-2012, sprawował funkcję zastępcy szefa gabinetu Janusza Lewandowskiego, ówczesnego komisarza UE ds. budżetu. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych" – opisuje Onet. Serafin pod koniec 2023 r. zastąpił na stanowisku stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej wskazanego do tej funkcji przez PiS Andrzeja Sadosia.

Komisarzem UE ds. obrony będzie Litwin Andrius Kubilius; komisarz ds. rozszerzenia UE – Słowenka Marta Kos; komisarzem ds. handlu – Słowak Marosz Szefczovicz; komisarzem ds. klimatu – Holender Wopke Hoekstra; komisarzem ds. energii – Duńczyk Dan Joergensen.

Kandydaci na komisarzy będą musieli uzyskać akceptację Parlamentu Europejskiego.

Von der Leyen ponownie wybrana szefową Komisji Europejskiej

W lipcu Niemka Ursula von der Leyen została wybrana na drugą kadencję w fotelu szefowej KE. Za powołaniem von der Leyen na drugą kadencję głosowało 401 posłów Parlamentu Europejskiego. Niezbędna do wyboru większość wynosiła 360 mandatów. Przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen głosowali m.in. europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2005–2019 polityk kierowała szeregiem ministerstw w niemieckim rządzie, m.in. Ministerstwem Spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży, Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwem Obrony. Następnie rozpoczęła karierę w strukturach UE, obejmując w 2019 r. stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej, którym kierowała aż do reelekcji w 2024 r.