"Fakt": Jarosław Kaczyński trafił do szpitala

O problemach zdrowotnych Jarosława Kaczyńskiego mówi się od dłuższego czasu. Okazały się one jednak na tyle uciążliwe, że - jak donosi "Fakt" - prezes PiS musiał zgłosić się dziś do jednego z warszawskich szpitali. Tabloid zauważa, że jeden z ochroniarzy Kaczyńskiego niósł dużą walizkę, co może świadczyć o konieczności dłuższego pobytu. Dziennik spekuluje, że polityk prawdopodobnie przejdzie operację na kolano. Ta wyłączy go z życia politycznego na kilka tygodni.

Wczoraj "Fakt" pisał, że prezes Prawa i Sprawiedliwości musi poruszać się o kulach. Wszystko przez problemy z kolanem na które były premier cierpi od lat. Według dziennika, kule dostarczył mu do domu dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak.