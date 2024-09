Dworczyk proponuje zawieszenie posiedzeń PE w Strasburgu. "Zaoszczędzone miliony na pomoc powodzianom"

"Parlament Europejski przeprowadza posiedzenia w dwóch siedzibach: w Brukseli i Strasburgu. To generuje dodatkowe, wielomilionowe koszty. Przed chwilą na sesji plenarnej w Strasburgu złożyłem propozycję zawieszenia na rok prac w drugiej siedzibie" – poinformował Dworczyk we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Europoseł podkreślił, że pomoc dla mieszkańców zalanych terenów jest potrzebna natychmiast. "Dlatego przedstawiłem postulat przekazania zaoszczędzonych setek milionów euro na pomoc powodzianom" – dodał.



Rządowa pomoc dla powodzian. 10 tys. zł na start, nawet 200 tys. zł na odbudowę domu

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że każdy dotknięty dramatem związanym ze stanem klęski żywiołowej, będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, po natychmiastową pomoc: 8 tys. z tytułu pomocy społecznej i 2 tys. z zasiłku powodziowego.

Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych.

Rządowy fundusz dla powodzian został w środę zwiększony z 1 do 2 mld zł. Pomoc ma być bezzwrotna i przekazywana "od ręki".

Zbiórka dla ofiar powodzi. Zerowy VAT na darowizny już obowiązuje

W środę wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów wprowadzające zerowy VAT na darowizny dla ofiar powodzi. Stawka 0 proc. będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności i ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych.

"Rozporządzenie wejdzie w życie 18 września 2024 r. z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Początkowa data możliwości stosowania preferencji skorelowana jest z datą, kiedy pojawiły się pierwsze intensywne opady atmosferyczne i realnie pierwsze skutki podtopień" – informuje Ministerstwo Finansów.

