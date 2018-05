Trwa akcja ratunkowa w Zofiówce. Ratownicy widzą kolejnego górnika. Premier jest na miejscu

Około 22:00 do dziennikarzy wyszedł prezes JSW Daniel Ozon, który poinformował, że "pięć minut temu mieliśmy informację, wykorzystując łączność radiową, że ratownicy widzą kolejnego górnika". Szczegóły jednak nie są znane.

– Cały czas mamy nadzieję, że akcja ratunkowa zakończy się powodzeniem – powiedział premier Morawiecki, który przyjechał do kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie doszło do silnego wstrząsu. Pod ziemią wciąż uwięzionych jest pięciu górników.

Nadzieje na szczęśliwe zakończenie akcji wyraziła na Twitterze także Beata Szydło

Pod ziemią pracuje 12 ekip, na każdą składa się 7 ratowników. Ekipy penetrują chodnik 900 metrów pod ziemią w poszukiwaniu pięciu zaginionych w kopalni Zofiówka górników, natrafili tam na rumowisko, dlatego akcja wciąż się przedłuża.

Do wstrząsu o sile szacowanej na ok. 3,4 stopnia w skali Richtera doszło ok. 11. Po zdarzeniu wycofano wszystkich górników. W momencie wstrząsu w kopalni przebywało 250 osób.

Ekipa ratunkowa dotarły do dwóch z siedmiu górników, poszukiwanych po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka. Górnicy są ranni, ale przytomni – poinformowała rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Do siedmiu zaginionych ruszyła ekipa ratunkowa. Ratownicy dotarli do dwóch. Pięciu wciąż jest uwięzionych. W tym samym momencie trwa wentylowanie zakładu. W krytycznym momencie stężenie metanu sięgało ok. 57 proc.

Na miejsce około godz. 19:00 dotarł premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w odprawie sztabu kryzysowego w Kopalni Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju.