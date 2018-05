Premier: Wzrost renty socjalnej nigdy nie był tak skokowy

– Ze względu na to, że mieliśmy nasze działania społeczne przygotowane w wielu obszarach, to przyspieszyliśmy ich realizację i dlatego szybko mogliśmy odpowiedzieć na dwa podstawowe postulaty, które zostały sformułowane przez osoby, które przebywają Sejmie – mówił o programie "Dostępność plus" w Garwolinie premier Morawiecki.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia.