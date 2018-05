Awantura na spotkaniu z Morawieckim. Doszło do rękoczynów

Premier mówił do mieszkańców Garwolina o tym, że rząd walczy o dobre imię Polski: – Głęboko wierzę, że polskość to solidarność, polskość to sprawiedliwość i braterstwo, polskość to wspólna sprawa. Przedstawił także założenia programu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu z szefem rządu obok zwolenników PiS, pojawili się także przeciwnicy obecnej władzy. I to właśnie między tymi grupami doszło do kłótni. Przeciwnicy rozwinęli antyrządowe transparenty, co spotkało się z szybką reakcją sympatyków partii rządzącej, którzy wyrywali im banery. Nie brak było ostrych słów. Na transparentach wypisane były hasła takie jak m. in. "Pycha i szmal" czy "Nie kłam". Dalszy ciąg kłótni miał miejsce przed budynkiem. Doszło do przepychanek. Musiała interweniować policja – podaje wirtualnygarwolin.pl

Dziennikarz Radia Zet umieścił na Twitterze nagranie przedstawiające fragment kłótni.