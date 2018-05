Rozmowy niekontrolowane

Ministrowie, wiceministrowie, posłowie, senatorowie. Od lewa do prawa, od rządu do opozycji. Do tego czołowi dziennikarze. Wszyscy korzystają z szyfrowanych komunikatorów, które przynajmniej teoretycznie dają poczucie bezpieczeństwa i prywatności. A przecież w epoce po coming oucie Edwarda Snowdena, przeciekach z WikiLeaks, skandalu ze sprzedażą danych użytkowników Facebooka agencji Cambridge Analytica czy udowodnionej ingerencji obcych wywiadów w kampanie wyborcze innych państw nie istnieje już pojęcie „całkowicie prywatnej komunikacji”.