Wojciechowicz ogłosi swój start w wyborach na prezydenta Warszawy

O tym, że prawdopodobnie będzie ubiegał się o urząd prezydenta Warszawy Wojciechowicz mówił już wcześniej, jutro jednak ma to ogłosić oficjalnie. 300polityka.pl zdradza jak będzie wyglądał przekaz kampanii. – To będzie podkreślenie wyjścia z walki kandydatów duopolu PO-PiS, interesom i swoistej „wojenki” dwóch największych partii kosztem mieszkańców stolicy. To kandydat niezależny, doświadczony samorządowiec. Chce udowodnić, że o Warszawę walczy się każdego dnia, angażując w sprawy zwykłych ludzi, a nie dostając instrukcje z central na Nowogrodzkiej czy Wiejskiej – mówi rozmówca portalu.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Jacek Wojciechowicz podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. "Choć cenię wielu moich przyjaciół z PO to dziś to co zostało z PO na czele z G. Schetyną już nie jest moją partią" – pisał na portalu społecznościowym.

