Karczewski broni Jakiego i Trzaskowskiego. "Mamy nie tylko prawo, ale obowiązek spotykać się z wyborcami"

– W mojej ocenie to jeszcze nie jest kampania wyborcza. To jest prekampania – komentował dzisiaj marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Słowa polityka to odpowiedź na krytykę wobec kandydatów w wyborach samorządowych, ze strony szefa PKW.

– W moim przekonaniu kandydaci jeżeli chodzi o Warszawę przekroczyli granicę pomiędzy aktywnością parlamentarną a kampania – komentował dzisiaj szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Prekampania, a nie kampania W obronie działalności kandydatów w wyborach samorządowych, w tym Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego stanął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – W mojej ocenie to jeszcze nie jest kampania wyborcza. To jest prekampania – tłumaczył dzisiaj Karczewski, w rozmowie z mediami. –My, posłowie, senatorowie, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek spotykać się z wyborcami i rozmawiać o sprawach i lokalnych, i centralnych, ale również o polityce zagranicznej. To jest zupełnie naturalne – mówił dalej marszałek Senatu. Jak dodał polityk, sam organizował spotkania w Warszawie, "i nie była to kampania wyborcza".

