Czeczeniec ścigany w Niemczech za zabójstwo wpadł pod Warszawą

Do zatrzymania doszło dzięki współpracy Komendy Głównej Policji oraz Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KSP z niemieckimi funkcjonariuszami z Wiesbaden i Bremy za pośrednictwem ENFAST – sieci współpracy grup poszukiwań celowych w krajach UE.

W listopadzie 2017 r. niemieccy policjanci skontaktowali się z funkcjonariuszami w Polsce, informując, że obywatel Rosji, który jest podejrzany o zabójstwo mężczyzny przy użyciu noża i usiłowanie zabójstwa drugiej osoby w miejscowości Bremen, w północnej części Niemiec, opuścił ich kraj i prawdopodobnie ukrywa się na terenie Polski. Sąd w Bremen wydał za 24-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania.

Jak informuje policja, antyterroryści zatrzymali mężczyznę pod Warszawą. Wynajmował on dom w miejscowości na terenie powiatu pruszkowskiego. Po wykonaniu wszystkich czynności doprowadzono go do prokuratury. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.