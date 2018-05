Minister zdrowia: Udało się uszczelnić VAT, uda się skrócić kolejki

Na wizytę do niektórych specjalistów już w tym roku będziemy czekać krócej. Jak sprowadzić do Polski lekarzy, którzy wyjechali zagranicę? Co zyskamy dzięki utworzeniu Narodowego Instytutu Onkologii? Kiedy powstaną pierwsze polskie oryginalne leki? Minister Łukasz Szumowski zdradza plany.