Nożownik w Puńsku. Obywatel Litwy zaatakował pięciu Polaków

Policja otrzymała zgłoszenie w niedzielę około godziny 2.00 w nocy. Służby poinformowano, że przed jednym z lokali w Puńsku znajduje się nożownik. "Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna bez uzasadnionego powodu, zaatakował nożem kilku mężczyzn" – poinformowała policja.

Funkcjonariusze natychmiast ujęli sprawcę i zabezpieczyli nóż. Do szpitala natomiast trafiło pięciu rannych mężczyzn. 21-letni napastnik usłyszał wczoraj zarzuty spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia pokrzywdzonych na niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego sprawą zajmie się sąd. Grozi mu do 5 lat więzienia.

