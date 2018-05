Rzecznik rządu: Tylko zmiany systemowe rozwiążą problemy niepełnosprawnych

Wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektów dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnych. Posłowie pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt o zmianie ustawy o rencie socjalnej, którego drugie czytanie odbędzie się dzisiaj w Sejmie.

Potrzebne są zmiany systemowe

– Bezpośrednie spełnienie jednego z postulatów przez podniesienie renty socjalnej mam nadzieję stanie się faktem, jeżeli parlament przyjmie ten projekt, jak również drugi w zakresie dostępu do rehabilitacji, do świadczeń medycznych, do 130 wyrobów medycznych. To realna forma pomocy, która pozwoli zaoszczędzić w budżetach domowych około 520 złotych w każdym budżecie domowym – tłumaczyła dzisiaj w Sejmie rzecznik PiS. – To również wyjście, które rząd proponuje, aby spełnić postulat osób protestujących – dodał Kopcińska.

Rzecznik rządu podkreśla, że "ze smutkiem przyjęłam informację, że te projekty nie zostały zaakceptowane przez osoby protestujące". – Serdecznie zapraszam je do dalszej współpracy, bo my nie mówimy, że te dwa projekty rozwiązują problemy. Ich jest tak wiele jak wiele osób niepełnosprawnych, ale my chcemy wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zmieniać system. Tylko i wyłącznie zmiany systemowe są w stanie rozwiązać te problemy” – mówiła Kopcińska podczas spotkania z dziennikarzami.

