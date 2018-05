"To nieludzkie i niegodne, że rodzice przetrzymują swoje dzieci". Posłanka PiS o protestujących

Posłanka stwierdziła podczas obrad, że nie wierzy w to, że niepełnosprawne dzieci same chciały przyjść do Sejmu. Krynicka podkreśliła, że sama jest matką dziecka niepełnosprawnego. Jej zdaniem protestujący wykorzystują i manipulują niepełnosprawnymi dziećmi.

W pewnym momencie jej wypowiedź przerwała Monika Rosa z Nowoczesnej, która stwierdziła, że Krynicka sama powinna zapytać niepełnosprawnych, czy chcieli protestować w Sejmie. Szybko doczekała się zdecydowanej odpowiedzi posłanki. – Nie pójdę, nie będę pytać, bo wiem, jak to jest. Jestem matką dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i to dziecko, gdybym ja chciała, to ono by poszło ze mną wszędzie – mówiła Krynicka.

Posłanka zaznaczyła, że wysiłki protestujących powinny się skupiać na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do rynku pracy. Zdaniem Krynickiej należy pomagać tym osobom, aby mogły w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie, żeby nie zamykać ich w czterech ścianach. – 500+ na pewno w tym nie pomoże – stwierdziła.

