"Stwierdziliśmy wydatki budzące szereg wątpliwości". PFN o zerwaniu współpracy z Kusznierewiczem

Polska Fundacja Narodowa zerwała współpracę z Mateuszem Kusznierewiczem przy słynnym projekcie "Polska 100". Zarząd PFN poinformował, że dostał informację, iż Fundacja Kusznierewicza ma 8 maja ogłosić upadłość. Ponadto miały ostatnio pojawiać się informacje o tym, że Navigare nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i deklaracji. Wobec Mateusza Kusznierewicza ma ponadto być prowadzone postępowanie komornicze.

"Polska Fundacja Narodowa dołożyła wszelkich starań, aby ambitny projekt żeglarski „Polska100” był z sukcesem realizowany. Decyzja o niekontynuowaniu współpracy z Fundacją Navigare i Panem Mateuszem Kusznierewiczem była podyktowana utratą zaufania PFN do Fundacji Navigare i Pana Mateusza Kusznierewicza" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu PFN.

PFN podkreśla: "PFN nie ponosi odpowiedzialności za taką sytuacją. PFN w trosce o powodzenie projektu robiła wszystko, by zabezpieczyć go od strony finansowej w wymiarze uzgodnionym z Fundacją Navigare w umowie. PFN przykłada szczególną wagę do tego, aby przekazywane środki na realizację projektów beneficjencie wydatkowali gospodarnie i rzetelnie. Niestety w wyniku dostarczonych nam dokumentów stwierdziliśmy wydatki budzące szereg wątpliwości".

Fundacja zwraca się z apelem o uregulowanie finansowych zaległości: "Fundacja Navigare nie zapłaciła części wynagrodzeń załogi i kosztów podwykonawców pracujących przy przygotowywaniu jachtu do rejsu. Zamiast tego Fundacja Navigare, zapłaciła faktury wystawione przez przedsiębiorstwo Prezesa Zarządu Navigare, jej Prezes Pan Piotr Obidziński, jak i Pan Mateusz Kusznierewicz nie dokonali zwrotu do puli budżetu projektu kwestionowanych wynagrodzeń, o co wystąpiła Polska Fundacja Narodowa. Niepokojące również okazały się informacje dotyczące sytuacji prawnej i finansowej Pana Mateusza Kusznierewicza, mogące w sposób negatywny wpłynąć na realizację projektu. PFN nie została poinformowana i uprzedzona o tych okolicznościach przez Pana Mateusza Kusznierewicza".