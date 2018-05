Morawiecki: Jesteście przyzwyczajeni, żeby wyprzedawać polskie dobra. Pozwólcie nam budować silną Polskę

Premier podkreślił, że wniosek o odwołanie wicepremiera Piotra Glińskiego jest "kuriozalne", zaś jest on człowiekiem, który "odbudowuje polską kulturę i dziedzictwo narodowe". – Wy za swoich rządów zajmowaliście się czymś, co można nazwać likwidacją polskiej kultury (...) W 2013 roku TVP pod kierunkiem waszego ministra kupiła serial "Nasze matki, nasi ojcowie". W tym serialu żołnierze Wehrmachtu byli dobrzy, a żołnierze Armii Krajowej byli pokazani jako brudni antysemici. To jest polityka kulturalna, której hołdowaliście – mówił Morawiecki.

Szef rządu wyliczał także, co złego dla kultury polskiej zrobił rząd PO-PSL. – Muzeum II Wojny Światowej, które budowaliście przez osiem lat w kontrze do Muzeum Powstania Warszawskiego i zbudowaliście. Tam cierpienia ludności niemieckiej były wyeksponowane na pierwszym planie; a ruch oporu był zrównany z ruchem oporu w Czechach – powiedział.

– Pan premier wykonał jedno wasze zobowiązanie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zobowiązywaliście się w latach 2011-2013, że przeznaczycie 1% budżetu państwa na kulturę. Nigdy tego nie było. Pan premier Gliński przeznacza 1,1% na kulturę, cztery miliardy. Właśnie dlatego pan premier jest tym człowiekiem, który najbardziej odbudowuje dziedzictwo kulturowe Polski w ciągu ostatnich 25 lat – stwierdził szef rządu.

– Przez 200 lat ta kolekcja Czartoryskich przechodziła różne losy. Teraz ta kolekcja stanowi własność państwa polskiego. Jest ogromna różnica, czy kolekcja stanowi prywatną własność, czy nie. (...) Dzisiaj nikt nie odbierze Polakom tej własności, którą myśmy ją dali. Macie w sobie specyficzne DNA, w swoim kodzie kulturowym. Takie DNA, któremu dziwi się większość społeczeństwa. Jesteście przyzwyczajeni, żeby polskie dobra wyprzedawać. My chcemy polską kulturę wspierać – powiedział Morawiecki.

