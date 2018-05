Prof. Gliński: Polska polityka zamienia się w jatkę tabloidową

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ocenił, że spotkały go ze strony opozycji "głównie ogólniki, przypadkowe asocjacje, pomówienia, psychologizmy". – To wszystko, co państwo zaprezentowali, musi być jakoś logicznie ze sobą powiązane i musi się opierać na materialnych faktach. My tutaj chcemy rozmawiać racjonalnie ze społeczeństwem o ważnych sprawach – mówił.

Prof. Gliński przez większość swojego wystąpienia wyjaśniał kontrowersje, jakie pojawiły się wokół zakupu kolekcji Czartoryskich. – Oszczędności budżetowe można przeznaczyć na różne potrzebne rzeczy, w tym także na kulturę. Cieszmy się, że polskie społeczeństwo wzbogaciło się o taki skarb – powiedział.