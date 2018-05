Buda o odwołaniu Kuchcińskiego: To wniosek absolutnie polityczny

Waldemar Buda rozpoczął swoje wystąpienie od przeproszenia Marka Kuchcińskiego za słowa Kamili Gasiuk-Pihowicz. Posłanka Nowoczesna stwierdziła m.in., że marszałka Sejmu charakteryzują trzy określenia "nieodpowiedzialność, służalczość, tchórzostwo". – Chciałbym, aby przyjął pan podziękowania za pracę, jaką pan wykonuje – dodał Buda.

Poseł PiS podkreślił, że wniosek o wotum nieufności, to lwie prawo opozycji, ale trzeba sprawdzić, czy jest merytoryczny, czy wyłącznie polityczny. – Pomimo tego, że pozornie uzasadnienie merytoryczne jest, to nie sposób uwierzyć, że można czynić zarzuty w stosunku do regulaminu. Jest to więc wniosek absolutnie polityczny. Trzeba zadać pytanie, czy ktokolwiek może odnieść korzyść ze składania takiego wniosku. Niestety nikt, nawet opozycja – mówił Buda.