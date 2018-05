Scheuring-Wielgus: Odchodzę z Nowoczesnej

O tym, że Scheuring-Wielgus ma "na dniach" zrezygnować z członkostwa w Nowoczesnej informowały "Wiadomości" TVP 1. Powodem takiej decyzji ma być trudna sytuacja w partii. Według informacji TVP, w najbliższym czasie również kilku posłów Nowoczesnej ma ogłosić swoje odejście.

Posłanka powiedziała na antenie TVN 24, że "są takie momenty w życiu, kiedy trzeba podjąć właściwą decyzję i to jest ta właściwa decyzja". – Ona nie jest nagła, jest przemyślana. Jak się gra w pewnej orkiestrze i każdy odpowiada za swój instrument, to nie można nagle gitary zamieniać na puzon, ponieważ orkiestra musi grać i w momencie, kiedy zmieniamy dyrygenta, to zespół zaczyna fałszować i nikt nie chce kupić biletów na koncert danego zespołu, a ja też nie chcę grać w takim zespole. Po prostu – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim posłanka poinformowała, że wczoraj dostała zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych. – To przeważyło o mojej decyzji – oświadczyła.

W poniedziałek "Fakt" informował, że ośmiu posłów Nowoczesnej domaga się odwołania Kamili Gasiuk-Pihowicz ze stanowiska szefowej klubu. Wniosek dotyczący odwołania Gasiuk-Pihowicz ma być głosowany jeszcze w tym tygodniu. Portal informował, że ośmiu posłów (niemal 1/3 posłów partii), którzy domagają się odwołania obecnej szefowej klubu, chcieliby, aby jej miejsce zajął założyciel Nowoczesnej – Ryszard Petru.