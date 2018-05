100-złotowy bilet miesięczny na całą komunikację miejską dla rodziny. Kolejne zobowiązanie Patryka Jakiego

Na porannej konferencji prasowej Patryk Jaki wskazywał na konieczność zachęcania mieszkańców Warszawy do korzystania z komunikacji zbiorowej. – Jeśli będziemy z niej korzystać, to siłą rzeczy będą mniejsze korki i miasto powinno na to stawiać. Im mniej osób korzysta z samochodu, tym mniejszy jest smog – tłumaczył.

Kandydat na prezydenta stolicy pytany był o stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, która zarzuca jemu, jak i Rafałowi Trzaskowskiemu prowadzenie kampanii wyborczej przed ogłoszeniem terminu wyborów samorządowych. Patryk Jaki przekonywał, że zadaniem polityka jest służba drugiemu człowiekowi, dlatego też od dnia zakończenia kampanii wyborczej do czasu rozpoczęcia kolejnej, polityk powinien wciąż rozmawiać z ludźmi wychodząc do nich z kolejnymi propozycjami. – Dlatego samo spotykanie się z ludźmi jest codziennym zadaniem polityka – stwierdził.

Wiceminister sprawiedliwości zarzucił PKW pewną niekonsekwencję w działaniu. – Rafał Trzaskowski pół roku prowadził kampanię, gdzie nawet nazywał to, że prowadzi kampanię. I co, gdzie są stanowiska PKW? Nie przypominam sobie – mówił, dodając że interwencje PKW zaczęły się wówczas, kiedy to prawica zaczęła prezentować swoje propozycje dla warszawiaków. – Jeżeli by przyjąć taką interpretację, że tak długo, jak mój szanowny kontrkandydat prowadziłby kampanię wyborczą, jak sam to nazywa, to co by to oznaczało – że rok czasu sam mógłby prowadzić kampanię, a inni mieliby tylko patrzeć i czekać na porażkę. Tego typu sytuacja jest właśnie nierównością – podkreślał.