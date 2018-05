Sejm przyjął ustawę podwyższającą rentę socjalną

Sejm przyjął nowelizację podwyższającą kwotę renty socjalnej z 865,03 zł do kwoty 1029,80. Oznacza to, że renta socjalna została zrównana z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To realizacja porozumienia zawartego przez rząd z przedstawicielami części środowisk niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że w porozumieniu zawartym 24 kwietnia rząd zobowiązał się m.in. do podniesienia od czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej, realizacji Programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, oraz wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Porozumienie odrzucili z kolei protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich protest trwa już 22 dzień.

