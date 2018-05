Kościół zabrał głos ws. protestu niepełnosprawnych w Sejmie

"Stosunek do osób najsłabszych, w tym także niepełnosprawnych, jest poniekąd miarą humanizmu naszej cywilizacji. Dopominamy się zatem o uszanowanie prawa do życia każdego człowieka, ale przypominamy także o prawie do godnego życia" – napisał abp Gądecki.

Zdaniem hierarchy "niepełnosprawne dziecko przyjmowane jest najpierw przez własnych rodziców, którzy otaczają je bezinteresowną miłością, nie z powodu takich czy innych jego cech, ale dlatego, że rozpoznają w nim owoc własnej miłości oraz istotę, która potrzebuje ich czułości i troski".

Przewodniczący Episkopatu podziękował wszystkim rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych za ich świadectwo miłości, która "czyni ten świat bardziej ludzkim". "Ta miłość czasem jest trudnym dobrem (bonum arduum), zwłaszcza, że w czasach, gdy wiele osób ma problemy z dochowaniem wierności, oni trwają wiernie nie tylko przez lata, ale najczęściej przez dziesięciolecia" – podkreślił.

Arcybiskup stwierdził, że rodzice osób niepełnosprawnych "powinni móc liczyć na pomoc państwa, Kościoła i społeczeństwa". "Tego wymaga nie tylko solidarność, ale także zwykła sprawiedliwość. Mamy świadomość, że prawa osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów nie były traktowane dotąd z wystarczającą uwagą. Na szczęście, społeczna wrażliwość w tym względzie się zwiększa" – zaznaczył duchowny.

"Ponieważ wymaga to także odważnych decyzji politycznych, starajmy się, aby przy ich podejmowaniu osoby niepełnosprawne nie były politycznie instrumentalizowane i aby nie stały się swego rodzaju zakładnikami żadnej ze stron" – napisał abp Gądecki.