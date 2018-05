"Rząd robi bardzo dużo dobrego. Ci ludzie nie są cudotwórcami". O. Rydzyk o rządach PiS

Duchowny podkreślił, że chrześcijaństwu w obecnych czasach zagraża obecnie ideologia nowej lewicy, która rozprzestrzenia się po świecie. Polska na tym tle jawi się o. Rydzykowi jako "wyspa ducha chrześcijańskiego".

Właśnie w tym kontekście dyrektor Radia Maryja pochwalił rządzących. Redemptorysta wskazał, że owszem, także obóz "Dobrej Zmiany" popełnia błędy (w tym temacie wskazał przede wszystkim na zakaz hodowli zwierząt futerkowych), ale jest to zrozumiałe, gdyż każdy człowiek się myli. "Ci ludzie nie są cudotwórcami. To też są ludzie" – podkreśla duchowny.

"Jakbym żył w czasach czasach Targowicy"

Dyrektor Radia Maryja stwierdził, że chciałby, aby opozycja przestała być "totalna" i podjęła merytoryczny dialog z przeciwnikami politycznymi, dodając, że ataki na Jarosława Kaczyńskiego są po prostu "barbarzyńskie".

O. Rydzyk odniósł się również do działań opozycji, która szuka poparcia dla swoich planów u zagranicznych partnerów. "Gdy patrzę na to skarżenie się u obcych, to czuję się tak, jakbym w czasach Targowicy żył. Polskie sprawy załatwiajmy w Polsce. Troszczmy się o Ojczyznę. To jest ojcowizna" – mówi.