Dwugłos w "Newsweeku"? "Lis w nowatorski sposób buduje zaufanie do dziennikarzy"

Po tym jak Joanna Scheuring-Wielgus ogłosiła, że opuszcza Nowoczesną, komentatorzy i dziennikarze zaczęli snuć domysły, co się z nią dalej stanie.

Renata Grochal z "Newsweeka" uznała, że posłanka dołączy do nowej partii Barbary Nowackiej oraz Roberta Biedronia. Nowa siła polityczna ma powstanie jej zdaniem jeszcze przed najbliższymi eurowyborami. "To, że coraz mniej pasuje do Nowoczesnej i nie może się dogadać z tandemem Lubnauer-Gasiuk, było widać od czasu odwołania Petru" – stwierdziła. Jej domysły w sposób posty i bezpośredni podważył jej przełożony – Tomasz Lis, który odpisał jedynie "to nieprawda". Grohal odparła na to "Poczekamy i zobaczymy, kto ma rację".

Do sprawy odniósł się na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski, który stwierdził, że Tomasz Lis podważając tezy własnego dziennikarza "w nowatorski sposób buduje zaufanie czytelników do informacji dziennikarzy periodyku, którym jeszcze kieruje".