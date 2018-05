Frasyniuk do protestujących w Sejmie: Nie odpuszczajcie chamom

Władysław Frasyniuk stwierdził w TVN 24, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest "zakłamany". – To rząd, który kłamie rano, w południe i wieczorem. To rząd, który próbuje tworzyć prawo na kolanie, jak się okazało chorym kolanie Jarosława Kaczyńskiego i dlatego mamy do czynienia z chorym prawem – mówił.

Były opozycjonista z czasów PRL ocenił również, że politycy PiS przejawiają chamstwo i pogardę. – To chamstwo, ale szczerze mówiąc, pogarda i chamstwo wobec obywateli przyspiesza upadek. Z tego punktu widzenia, uważam, zaciśnijmy zęby. Tym biednym matkom, które są w tej chwili w Sejmie, powiem: nie pękajcie, bądźcie twardzi – powiedział.

Frasyniuk powiedział także, że jego przykład pokazuje, iż tylko pod wpływem konsekwentnego protestu "władza naprawdę ustępuje". – Współczuję wam serdecznie, nie odpuszczajcie chamom. Zwłaszcza chamom się nigdy nie odpuszcza – dodał.

– Mam nadzieję, że obie posłanki odeszły w wyniku konfliktu wartości, a nie z powodu takich kalkulacji politycznych, jakie miał Kazimierz Ujazdowski. Więcej, mówię to do przywódców Nowoczesnej i przywódcy Platformy. Koalicja oparta tylko na listach, a nie na wartościach, to jest koalicja, która jest g**no warta – mówił też Frasyniuk.