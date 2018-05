Kukiz: Prawdopodobnie zagłosuję za obniżeniem pensji parlamentarzystów

Kukiz przyznał w rozmowie z Moniką Olejnik, że zgadza się z Władysławem Frasyniukiem, który powiedział wcześniej, iż "dałby w dziób" posłowi Żalkowi za jego słowa o protestujących w Sejmie. – Nie przepadam za Frasyniukiem, ale tu się podpisuję pod jego słowami. We dwóch bić to przesada... (...) ja za te dziewczyny trzymam kciuki od 2014 roku, kiedy w czasach PO odbywały się protesty. Doskonale znam te kwoty, to są ochłapy – mówił.

– Jak można nazwać daniną solidarnościową coś, co konfliktuje dwie grupy? To się wyklucza. Rząd powinien szukać oszczędności u siebie. Te pieniądze są np. w gabinetach politycznych, powiatowych urzędach pracy – stwierdził Kukiz.

