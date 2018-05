"Partyjny strajk". Rzymkowski krytycznie o "Marszu Wolności"

Tomasz Rzymkowski był dzisiaj gościem Telewizji Republika.. Poseł stwierdził, że marsz organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną oraz Komitet Obrony Demokracji jest niczym więcej, jak po prostu "partyjnym strajkiem". Manifestacja ma służyć politykom do tego, aby "się policzyć", ocenić własną siłę. – Nie jest to wydarzenie, które by miało jakiś realny odzew. W mojej ocenie nic znaczącego – stwierdził.

Poseł zwrócił uwagę, że jego zdaniem politycy PO powołują się na postaci, których dorobku często nie znają. – Jest coś dziwnego, ponieważ te środowiska post-unio-wolnościowe są zwolennikami choćby Schumana. Nie zdają sobie chyba sprawy kim był ten człowiek. To będzie partyjny strajk i próba pokazania się i policzenia – mówił.

"Wszyscy, którzy chcą Polski praworządnej..."

"Marsz Wolności" przejdzie kolejny ulicami Warszawy. – Wszyscy, którzy chcą Polski praworządnej, którzy chcą niezależnego sądownictwa, przestrzegania konstytucji i podmiotowej obecności Polski w Unii Europejskiej, są zaproszeni do Warszawy – mówił w Sejmie rzecznik PO Jan Grabiec.

–To chwilę po święcie Europy i to tradycyjne nawiązanie do marszu wolności sprzed roku i do marszu europejskiego sprzed dwóch lat. Te dwa marsze, organizowane przez Platformę Obywatelską, zgromadziły ponad 100 tysięcy ludzi. Uważam, że teraz też nas będzie bardzo wielu i musimy pokazać, że cały czas będziemy się upominać o praworządność w Polsce – dodał Jan Grabiec.

