Kolizja z udziałem auta Żandarmerii Wojskowej. W samochodzie był Antoni Macierewicz

Jak podaje serwis RMF FM, byłemu ministrowi obrony narodowej nic się nie stało. Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Elbląskiej około godziny 10 rano.

To już kolejny wypadek z udziałem Antoniego Macierewicza. Przypomnijmy, że do poprzedniego karambolu z udziałem limuzyny ówczesnego szefa MON doszło 25 stycznia ubiegłego roku, w godzinach popołudniowych na trasie A-1 w okolicach Lubicza Dolnego pod Toruniem. Początkowo śledztwo w tej sprawie prowadziła Policja, jednak szybko przejęła je Żandarmeria Wojskowa, co może oznaczać, że sprawcą kolizji był żołnierz. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, które trafiły do szpitala. Szefowi MON nic się nie stało.