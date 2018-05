Sąd uniewinnił Piesiewicza

Proces senatora PO trwa 8 lat. Sprawa rozpoczęła się od publikacji w "Super Expressie" w 2009 roku filmu z udziałem senatora Piesiewicza, który miał być dowodem na posiadanie i zażywanie przez polityka narkotyków. Na filmie mężczyzna przebrany za kobietę, wciąga biały proszek –jak twierdził Piesiewicz były to sproszkowane lekarstwa.

Były scenarzysta, adwokat i polityk odpowiadał za usiłowanie posiadania, udzielenia i nakłaniania do zażycia środków odurzających innych osób. W 2013 roku Sąd Rejonowy uniewinnił Piesiewicza od zarzutów dotyczących posiadania narkotyków oraz nakłaniania do zażywania, w 2014 roku wyrok został częściowo uchylony, a sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.

Pod koniec września 2016 roku Sąd Rejonowy wydał nieprawomocny wyrok, skazujący polityka na ponad 10 tysięcy złotych grzywny. Obrona zapowiedziała już apelację i domaga się uniewinnienia Piesiewicza.

Teraz jednak Sąd Okręgowy w Warszawie uwolnił byłego senatora od zarzutów. Wyrok jest prawomocny. Proces, którego efektem jest uniewinnienie, trwał ponad rok. Proces, podobnie jak uzasadnienie wyroku, był tajny. Jak informuje rp.pl, trzyosobowy skład pod przewodnictwem sędziego Huberta Gąsiora nie był jednomyślny – jeden sędzia zgłosił zdanie odrębne.