Policja pilnuje pomnika smoleńskiego. Poseł Platformy zszokowany

Polityk Platformy Obywatelskiej zapytał o ochronę pomnika smoleńskiego komendanta stołecznego policji. Odpowiedź opublikował na Twitterze. "Szok!! Pomnik Smoleński z 24-godzinną ochroną! Odpowiedź Komendanta Stołecznego Policji na moje zapytanie. 20 tysięcy miesięcznie na ochronę pomnika. Wow!" – napisał Tomczyk.

W piśmie komendanta czytamy m.in., że "do codziennego patrolowania terenu Placu Piłsudskiego oraz rejonu do niego przyległego, kierowanych jest sześciu funkcjonariuszy (w wymiarze 24-godzinnym). Wspomniani policjanci pełnią służbę w trzech zmianach (dwóch funkcjonariuszy w jednej zmianie)".

Sprawę objęcia pomnika smoleńskiego całodobową ochroną skomentował Piotr Semka. "To że pomnik ofiar Smoleńska wymaga ochrony policji powinno być powodem wstydu dla tych, którzy wzywając do jego rozbiórki – na czele z politykami PO. Ich wypowiedzi ośmielają grupki chamów zakłócających co jakiś czas powagę tego miejsca” – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy".

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, a także kamień w miejscu, gdzie jesienią ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odsłonięto dokładnie miesiąc temu, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy. – Cel został osiągnięty – mówił wówczas prezes PiS Jarosław Kaczyński.