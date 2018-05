Sejm przegłosował ustawy dot. Centralnego Portu Komunikacyjnego i specjalnej strefy ekonomicznej

Najgłośniej mówi się o projekcie zakładającym obniżenie uposażeń posłów i senatorów o 20 proc. Projekt to realizacja zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Specjalnej strefa ekonomiczna

Kolejna przyjęta ustawa zakłada, że cała Polska ma stać się specjalną strefą ekonomiczną.

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną - zakłada ustawa, którą uchwalił w czwartek Sejm. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całej Polski.

To rozwiązanie ma zastąpić dotychczasowy system zwolnień podatkowych, zgodnie z którym ulgi działały w 14 osobnych strefach ekonomicznych. One wszystkie mają zostać teraz scalone w jedną.

Za przyjęciem tych rozwiązań głosowało 274 posłów, przeciw było 133, wstrzymało się 28.

Centralny Port Komunikacyjny

Posłowie przyjęli również ustawę, zgodnie z którą ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Za przyjęciem ustawy głosowało 235 posłów, przeciwko było 190, a od głosu wstrzymało się 4 posłów.

Nowy Port ma powstać blisko trasy wylotowej stolicy przy autostradzie A2, w Stanisławowie, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Placówka ma znajdować się około 40 kilometrów od Warszawy.

Według planów ma to być jedno z największy lotnisk w Europie. Po ukończeniu pierwszego etapu budowy, Port ma obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. Po ukończeniu budowy, lotnisko ma obsługiwać do 100 mln pasażerów.

Część opozycji krytykowała plany powołania CPK. Maciej Masłowski z Kukiz 15 zwraca uwagę na zawrotne tempo prac. – Chcemy rozmawiać o tej inwestycji, ale nie w takim trybie – mówił poseł. W podobnym tonie wypowiadał się Stanisław Żmijan z PO. Z kolei Andrzej Halicki z Platformy nazwał inwestycję gigantomanią, która zakłada wywłaszczanie ludzi.

Sejm odrzucił poprawki autorstwa PO dotyczące m.in. uprawnień pełnomocnika rządu ds. CPK.