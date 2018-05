Zaskakujący sondaż. PiS wygrywa wybory do Sejmu, ale przegrywa do europarlamentu

Fakt.pl opublikował zaskakujące wyniki najnowszego sondażu. Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to zwycięzcą okazałoby się Prawo i Sprawiedliwości, gdyby jednak jednocześnie odbywały się wybory do Parlamenty Europejskiego, to zwyciężyłaby koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej

Polityka krajowa – PiS wciąż przewodzi Prawo i Sprawiedliwość cały czas pozostaje liderem na polskiej scenie politycznej. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRIS partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 36,9 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, którą współtworzy PO i Nowoczesna. Liberalny sojusz dostałby 33,4 proc., co oznaczałoby, że do PiS-u brakuje opozycji już jedynie 3,5 proc. poparcia. Na najniższym stopniu podium uplasowało się SLD, która wskazało 10 proc. ankietowanych. Do Sejmu weszłoby jeszcze PSL (5,7 proc.) oraz ruch Pawła Kukiza (5,5 proc.). Wybory do Parlamentu Europejskiego – nieoczekiwana zmiana lidera IBRIS zapytał również ankietowanych o to, jak zagłosowaliby w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na pierwszym miejscu uplasowała się koalicja Platformy i Nowoczesnej, którą wskazało aż 38,8 proc. badanych. Niemal identyczne poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 38,4 proc. respondentów. Na trzecim miejscu znalazło się ponownie SLD (7,4 proc.). Do Parlamentu Europejskiego z polskich ugrupowań dostałby się jeszcze jedynie ruch Pawła Kukiza, który o włos przekracza próg wyborczy (5,1 proc.). Do europarlamentu nie dostałby się natomiast PSL, który wskazało 4,3 proc. ankietowanych. Badania przeprowadzono 9 maja metodą CATI na próbie 1100 respondentów.