Katharsis (gr. oczyszczenie) to w rozumieniu starożytnym uszlachetnienie przez sztukę, przywrócenie ładu w emocjonalnym i rozumowym odczytywaniu świata. Katharsis to również wczesnochrześcijańska nazwa chrztu; z kolei Chrzest Polski w roku 966 (materialnie symbolizowany przez poznańską katedrę) to duchowe źródło polskiej tożsamości kulturowej. Przez Chrzest weszliśmy w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej, zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa i kultury antycznej. Dzięki połączeniu miejsca, czasu i muzyki wszystkie te wątki splotą się podczas Poznań Katharsis Festival.

Miejscem festiwalu będzie przede wszystkim Ostrów Tumski - wyspa, na której w X w. zaczęła się Polska. Czas - to ostatni tydzień maja, wokół rocznicy śmierci pierwszego władcy Polski (25 maja 992 roku).

Poznań Katharsis Festival to wydarzenie o szerokim spektrum tematycznym, odwołującym się do najstarszych tradycji kulturowych Poznania. Festiwal będzie przede wszystkim wydarzeniem muzycznym, sięgającym do muzyki i sztuki średniowiecza i renesansu, mocno jednak zakorzenionym w żywej tradycji i liturgii. Wystąpią Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika, Jerycho, Lúthien Consort, Cantus Solemnis, Muzykanci oraz gwiazda festiwalu - Marcel Pérès, francuski mistrz, znawca i badacz najdawniejszych tradycji muzycznych Europy.

Festiwal będzie zaproszeniem do czynnego uczestnictwa w kulturze – poprzez udział w warsztatach śpiewu, zabawach tanecznych z muzyką tradycyjną graną na żywo i liturgii. Poznań Katharsis Festival będzie nową przestrzenią odkrywania korzeni kulturowych Poznania. Będzie to również okazja do spotkania i wspólnego uprawiania kultury i tradycji w formie czystej i dostępnej dla wszystkich.

Festiwal odbędzie się w dniach 24-27 maja. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą (nie tylko dawną!) i tradycją jak

i tych, którzy po prostu chcą spędzić czas w ciekawy i oryginalny sposób. W sposób szczególny zapraszamy rodziny z dziećmi, a 26 maja

zachęcamy dzieci do zaproszenia swoich Mam na wspólną zabawę i tańce na Moście Jordana.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Arcybiskup Metropoloilta Poznański Stanisław Gądecki.

Program festiwalu:

23 - 25 maja



Warsztaty: Florilegium Maryi Panny

Prowadzenie: Marcel Pérès



24 maja, godz. 19.00

Rycerze dobrej opieki. Pieśni wypraw krzyżowych

Wykonawcy: Jacek Kowalski i Klub św. Ludwika

Muzeum Archidiecezjalne (ul. Jana Lubrańskiego 1)



25 maja, godz.19.30

Requiem za Mieszka I

Wykonawcy: Cantus Solemnis i Szkoła św. Benedykta

Złota Kaplica w Katedrze

26 – 27 maja

26 maja, godz. 15.30

Majowe melodiæ

Wykonawcy: Lúthien Consort

Ratusz (Stary Rynek)

26 maja, godz. 18.00

Potańcówka na Moście

Wykonawcy: Joanna Słowińska, Jacek Hałas i Muzykanci

Most Jordana



27 maja, godz. 17.00

Chrzest Mieszka I

Wykonawcy: Marcel Pérès i Jerycho

Archikatedra śś. Piotra i Pawła



"Debata mieszkowa" - wydarzenie towarzyszące

26 maja, godz. 11.00

Czy można powstrzymać dechrystianizację Europy?

debata z udziałem: Marek Jurek, Paweł Lisicki, Marcel Peres,

Pałac Działyńskich - Sala czerwona