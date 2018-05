Jak zakończy się atomowy poker na Półwyspie Koreańskim? Czemu Kukiz krytykuje premiera? O tym w "Do Rzeczy"

Czy obserwujemy właśnie historyczne zawarcie pokoju po niemal 70 latach wojny między Koreą Północną a Południową? Czy Donald Trump przejdzie do historii, jako człowiek, który pomógł osiągnąć to porozumienie? O przełomowych wydarzeniach na Półwyspie Koreańskim przeczytacie Państwo w "Do Rzeczy", który można kupić jeszcze tylko do niedzieli.

Kim Dzong Un, aby uratować reżim, zgodził się na ważne gesty wobec Korei Południowej. Za wstrzymanie programu nuklearnego władze w Pjongjangu zażądają jednak dużo więcej niż tylko osłabienie sankcji – pisze Jacek Przybylski w artykule "Atomowy poker" w najnowszym numerze "Do Rzeczy".

Atomowy poker