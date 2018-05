JakiTweetUp. Internauci spotkali się z Patrykiem Jakim

– Warszawę widzę jako miejsce wolności. Warszawa miasto wolności. Dlaczego? Te piękne bulwary, na których dzisiaj się znajdujemy, obiecuję: jeżeli wygramy te wybory lub jak mnie pouczają, gdy wygramy te wybory, będziemy te bulwary rozbudowywali. Nie będzie tu żadnych zakazów. To będzie rzecz absolutnie naturalna, że to miejsce będzie nawet symbolem wolności – mówił Patryk Jaki.

– Warszawa to miejsce wszystkich. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, gdzie się urodziłeś. Warszawa, stolica naszego państwa to jest takie miejsce, gdzie każdy może wysiąść z pociągu, z samochodu i jeżeli chce ciężko pracować dla tego miasta, to może być warszawiakiem – stwierdził Jaki.