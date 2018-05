Petru: Z Nowacką znam się dużo lepiej niż z Biedroniem. Taka jest moja deklaracja

Petru przyznał, że w Polsce są osoby, które mają pozytywną energię, ale najważniejsze jest, aby pracować w grupie. – To nie są wybory prezydenckie, trzeba szukać szerszego porozumienia i jakieś porozumienia programowe trzeba zawrzeć, ale kluczową kwestią są wartości i czasem taką wartością jest, że idziemy czasem pod prąd i mówimy to, w co wierzymy, jesteśmy wierni, temu co obiecaliśmy elektoratowi i nie sprawdzamy za każdym razem, co mówią wyniki badań, czy się opłaca zagłosować tak czy inaczej – mówił.

Były lider Nowoczesnej zdradził też powody odejścia z partii. – Wyborcy wciąż mnie postrzegają jako w pełni odpowiedzialnego za to, co robi Nowoczesna, za każde głosowanie, za każdą wypowiedź. I mówią, dlaczego nie powiedziałeś im tego, tamtego. Jak nie mam wpływu to nie mogę brać odpowiedzialności za głosowania, za wypowiedzi, za podejmowane koalicje i uważam, że to jest bardzo czysta sytuacja. Odchodzę, nie zakładam teraz żadnego nowego ugrupowania – mówił.