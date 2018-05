Jaki: Przeprowadziłem już przez parlament ustawę o ochronie zwierząt, pomogę też doinwestować schronisko

Kandydat na prezydenta Warszawy odwiedził dzisiaj warszawskie schronisko dla zwierząt. – To jest nasze twarde zobowiązanie, by pomagać temu schronisku – mówił Patryk Jaki.

Warszawiacy mają dobre serce

– To nie jest nasza pierwsza inicjatywa, wiecie państwo, że Sejm przyjął ustawę, która wyszła z naszego ministerstwa. To schronisko może być traktowane lepiej, tu można przekazać dodatkowe środki, są tu setki wolontariuszy, to jest bardzo dobra wiadomość. Warszawiacy mają dobre i silne serce. Obiecujemy, że o to schronisko będziemy dbali – podkreślał polityk.

– Zwierzęta zawsze były dla nas ważne i dlatego na długo przed kampanią zajęliśmy się przygotowaniem ustawy o ochronie zwierząt, która jest bardzo dobrze oceniana – dodał Jaki, który po konferencji z mediali, dołączył do wolontariuszy opiekujących się bezdomnymi psami.

