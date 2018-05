Lisicki: Ryszard Petru to postać raczej kabaretowa

W studiu TVP Info, red. nacz. "Do Rzeczy" komentował dzisiejszy Marsz Wolności, który odbył się w Warszawie, oraz walkę o przywództwo wśród polityków opozycyjnych. Jak podkreślił Paweł Lisicki, powtarzające się sondaże, w których wysokie zaufanie i poparcie ma nieobecny już kilku lat w polskiej polityce Donald Tusk, to najlepszy dowód na brak zaufania do obecnego lidera opozycji – Grzegorza Schetyny.

– Schetyna w tym czasie kontroluje, zarządza (…) ma tych ludzi pod sobą, ale jak patrzymy na sondaże zaufania, to on jest na dole drabinki. A przecież liderowi opozycji z zasady jest łatwiej, bo nie rządzi, może obiecywać – tłumaczył publicysta.

Lisicki krytycznie wypowiedział się też o pozycji Ryszarda Petru, który wczoraj odszedł z założonej przez siebie Nowoczesnej. – Ryszard Petru to postać raczej kabaretowa. Trudno jest mi wyobrazić sobie przyszłość w polityce kogoś, kto założył partię i został z niej w pewnym sensie wypchnięty – stwierdził red. nacz. „Do Rzeczy”.

