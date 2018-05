Pożar mieszkania w Kutnie. Nie żyje jedna osoba

Informację o pojawieniu się ognia straż pożarna otrzymała w sobotę wieczorem, około godziny 21. Strażacy szybko dotarli do budynku przy ulicy Kościuszki, skąd ewakuowano mieszkańców. Zablokowano też drogi naokoło budynku.

Kiedy strażacy weszli do bloku, na klatce schodowej znaleziono nieprzytomną kobietę, która została natychmiast przetransportowana do szpitala. W lokalu, gdzie doszło do pożaru, znaleziono zwłoki mężczyzny.

Chociaż na razie miejsce tragicznego pożaru bada straż pożarna i policja, strażacy podejrzewają, że doszło do zaprószenia ognia.