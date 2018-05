Jaki: Brakuje mi oferty programowej opozycji

– Każda partia kiedyś traci władzę. Władza to nie jest cel w sobie. To, co jest dla nas najistotniejsze, to żeby spokojnie i konsekwentnie zmieniać Polskę, żeby stała się silniejsza. Tu jest pewne rozczarowanie z mojej strony, bo słuchając tych przemówień, miałem wrażenie, że to ciągłe powtarzanie: PiS jest zły, nam zależy na władzy, itd. – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki w studiu TVN24.

– Brakuje mi takiej oferty programowej, którą moglibyśmy położyć w kontraście do tego, o czym my mówimy – dodał polityk PiS.

Wszystko było skupione na PiS

Podobne zdanie o działaniach opozycji, w tym o wczorajszym Marszu Wolności w Warszawie, wyraził dzisiaj prezydencki minister Krzysztof Łapiński. – Ten marsz był pod hasłem wolności, ale w nazwie powinno być coś z Prawem i Sprawiedliwością związane, bo na tym marszu wszystko było skupione na PiS – mówił Łapiński na antenie Polsat News.