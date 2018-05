"Mieszkanie, w którym przyjmują prostytutki należy do Gawłowskiego". Dziennikarze dotarli do dokumentów

W apartamencie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego funkcjonuje agencja towarzyska – ustaliło Radio Szczecin. Sprawy nie może skomentować sam polityk PO, ponieważ przebywa obecnie w areszcie z zarzutami korupcyjnymi.

Temat bulwersuje polityków opozycji

Kiedy temat prowadzenia agencji towarzyskiej w domu posła Gawłowskiego pojawił się w studiu TVP Info, posłowie opozycji postanowili opuścić studio. Ze studia wyszli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (PSL), poseł Andrzej Halicki (PO) i poseł Piotr Misiło (Nowoczesna), którzy nie chcieli dłużej dyskutować o ustaleniach dziennikarzy Radia Szczecin.

Struzik, Halicki i Misiło stwierdzili, że Stanisław Gawłowski nie może się bronić bo jest w areszcie, a Radio Szczecin może kłamać. Polityków nie przekonał nawet fakt, że dziennikarzowi stacji udało się ustalić nieoficjalnie z trzech niezależnych źródeł, kto jest właścicielem nieruchomości.

Żona posła dementuje

Jak podaje serwis Onet.pl i Radio ZET, żona posła Stanisława Gawłowskiego – Renata Listowska-Gawłowska, zapewnia, że informacje Radia Szczecin są nieprawdziwe. – Dla mnie to jest jakaś totalna bzdura – komentuje doniesienia serwisu Listowska-Gawłowska.

Żona posła Platformy, tłumaczy, że mieszkanie o którym mowa, jest od kilku lat wynajmowane panią, która mieszka tam z córką i bratanicą i która prowadzi działalność gastronomiczną. Listowska-Gawłowska zapewnia także, że z mężem sprawdzała komu wynajęto lokal.

Kobiety, które prokurator i CBA zastało podczas rewizji w apartamencie należącym do Stanisława Gawłowskiego potwierdziły, że trudnią się nierządem. Niestety zaprzeczenia Renaty Gawłowskiej nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. Radio Szczecin podało prawdę – komentuje na Twitterze dziennikarz TVP i "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.

"Mieszkanie, w którym przyjmują prostytutki to na 100 proc. lokal Gawłowskiego"

Wersji małżonki Gawłowskiego przeczą również dokumenty do których dotarli dziennikarze Tvp.info. "Postanowiliśmy to sprawdzić, przeglądając księgi wieczyste. Jak się okazuje, dokumentacja nie pozostawia złudzeń. Mieszkanie, w którym przyjmują prostytutki – należy do posła Stanisława Gawłowskiego" – pisze serwis.