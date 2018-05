"Witold Pilecki był jednym z największych herosów w historii nie tylko Polski, ale i świata". Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Rotmistrza

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego, bohaterskiego oficera Wojska Polskiego, więźnia KL Auschwitz, do którego dobrowolnie się dostał, aby później zorganizować tam ruch oporu i stworzyć pierwsze raporty o ludobójstwie. Tegoroczne obchody związane ze 117, rocznicą urodzin rotmistrza rozpoczęły się o godzinie 15.00 Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana.

Ok. godziny 16.00 spod świątyni wyruszy Marsz Pamięci, który zakończył się pod pomnikiem upamiętniającym Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Al. Wojska Polskiego 40. Tam o godzinie 17.30 odbyła się część oficjalna uroczystości i tam też przemawiał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

W swoim wystąpieniu Piotr Gliński podkreślił, że słusznie brytyjski historyk prof. Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II Wojny Światowej. Wicepremier podkreślił, że dla wielu pamięć o bohaterskim rotmistrzu była jednak niewygodna. Przypomniał, że Zachód nie chciał wierzyć jego świadectwa, a Polska Ludowa skazała go na śmierć w majestacie stalinowskiego prawa, aby później sprofanować jego ciało i ukryć w nieustalonym miejscu.

– Tym bardziej musimy działać na rzecz upowszechniania wiedzy o pełnej heroizmu i poświecenia dla ojczyzny biografii rotmistrza, i to zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, i działamy – podkreślał.

Rotmistrz Witold Pilecki

Rotmistrz Witold Pilecki swoim życiem pokazał w jaki sposób można prawdziwie służyć Polsce. W sytuacji wymagającej odwagi i determinacji, zachował się jak trzeba. Dzisiaj chcemy upamiętniać jego heroiczną postawę na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest Marsz, który 13 maja przejdzie ulicami Warszawy.

Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Na ochotnika dał się złapać w Warszawie, aby dostać się do obozu w Auschwitz. Utworzył tam siatkę konspiracyjną. Jest autorem pierwszych na świecie raportów o Holokauście tzw. Raportów Pileckiego. Uciekł z Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim, później w Armii Andersa. Wrócił do Polski, aby działać w podziemiu antykomunistycznym. Oskarżony i skazany przez władze Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 roku. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. Wyrok skazujący Pileckiego został unieważniony w 1990 roku. 30 lipca 2006 roku został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego