Dworczyk: Musiałem wziąć kredyt, by móc zwrócić nagrodę

Na początku kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie i wiceministrowie oddadzą swoje nagrody. – Powiedziałem kiedyś, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i społeczeństwo najwyraźniej to zapamiętało. Stąd ta reakcja na nagrody – mówił wówczas prezes PiS. Dodawał przy tym, że "ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne, do Caritasu".

Do sprawy odniósł się dziś na antenie Radia ZET Michał Dworczyk. Polityk został zapytany, czy wszyscy zwrócili już przyznane premie. – Do 15 jestem przekonany, że te osoby, które się zdecydują – bo przypomnijmy, to indywidualna, dobrowolna decyzja każdego z polityków – wykonają [przelew] – odparł szef KPRM. Jak tłumaczył, taka była decyzja kierownictwa partii, jednak dotyczyła ona kierunku, zaś indywidualnym wyborem jest to, czy politycy się do tego zastosują czy też nie. – Te pieniądze, które wpłynęły na konta poszczególnych polityków, wiceministrów czy ministrów, są ich własnością. Gospodarować mogą nimi tylko oni – mówił Konradowi Piaseckiemu polityk.

Zapytany, czy on przelał już równowartość przyznanych nagród na konto Caritas, odparł: "Mam to zrobić dziś". Dopytywany, dlaczego dopiero teraz, Dworczyk powiedział, że musiał wziąć pożyczkę na ten cel.