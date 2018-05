Bielan szczerze o problemach zdrowotnych Kaczyńskiego

Bielan opowiada o stanie zdrowia Kaczyńskiego w wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Wprost.pl". Polityk przekonuje, że plotki krążące o rzekomych przewlekłych chorobach prezesa PiS są najprawdopodobniej elementem gry politycznej.

Wicemarszałek przekazał, że nie tak dawno sam przyłapał jednego z posłów opozycji na rozpowszechnianiu tych kłamstw. "Wyssane z palca informacje" – podsumowuje w rozmowie z "Wprost.pl".

Bielan podkreślił, że jedyne na co cierpi prezes PiS-u to przewlekły ból kolana. Kaczyński miał odkładać operację tak długo, jak to było możliwe, ale ból w nodze okazał się w ostatnim czasie tak silny, że dalsze zwlekanie było już niemożliwe.

