Eksperci ONZ upominają się o Mateusza Piskorskiego. Wzywają Polskę do jego uwolnienia

W opinii grupy roboczej ONZ ds. arbitralnego pozbawienia wolności, eksperci wnioskują do polskiego rządu o niezwłoczne podjęcie środków niezbędnych do naprawy sytuacji lidera partii Zmiana Mateusza Piskorskiego i doprowadzenia do jej zgodności z normami międzynarodowymi. Zdaniem ekspertów "odpowiednim środkiem naprawczym byłoby niezwłoczne zwolnienie pana Piskorskiego i zapewnienie mu egzekwowalnego prawa do odszkodowania”.

Grupa uważa, że polski rząd powinien w sposób pełny i niezależny zbadać okoliczności pozbawienia Piskorskiego wolności oraz podjąć odpowiednie kroki wobec tych, którzy są odpowiedzialni za naruszenie jego praw.

O wyjaśnienia ws. Piskorskiego grupa robocza ONZ ds. arbitralnego pozbawienia wolności wystąpiła do polskiego rządu już w grudniu. W lutym strona polska poprosiła o przedłużenie czasu na odpowiedź. Ostatecznie żadnej informacji na ten temat nie przesłano. „Grupa wyraża żal, że pomimo przedłużenia terminu polski rząd nie przedstawił żadnej informacji” – napisali eksperci.