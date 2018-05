Bielan sceptycznie o szansach Jakiego

Choć kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi oficjalnie się jeszcze nie rozpoczęła, to Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski działają na pełnych obrotach. Wygrana w Warszawie to coś więcej niż zwycięstwo konkretnego kandydata – to kwestia prestiżu i demonstracja siły.

– Jeśli warszawskie wybory miałyby być walką między Platformą Obywatelską a PiS, to moim zdaniem Jaki nie ma szans – stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Bielan przypomniał, że dotychczas Prawo i Sprawiedliwość wybory prezydenckie w stolicy wygrało tylko raz – rządził wtedy Lech Kaczyński. Polityk wskazał, że jeśli wtedy ciężko było wygrać, to teraz będzie jeszcze trudniej. – Ludzie, przynajmniej w II turze, zaciskają zęby, zatykają nos, głosują na osobę, której wiedzą, że jest nieuczciwa, nieudolna. Byle nie oddać władzy w ręce kandydata partii, której nienawidzą – powiedział Adam Bielan tygodnikowi "Wprost". Wicemarszałek Senatu ocenił, że Patryk Jaki może przegrać nie ze względu na brak dobrego programu i wizji, ale właśnie dlatego, że ma poparcie PiS-u – partii, która w stolicy ma spory elektorat negatywny. Szansą Jakiego – według Adama Bielana – jest przekształcenie kampanii nie w starcie PO kontra PiS lecz w dyskusję na temat Warszawy. Zdaniem Bielana, na razie sztab Jakiego podążą właśnie tym tropem.