"Będą nowe propozycje o charakterze finansowym". Sellin o proteście niepełnosprawnych

Wiceminister kultury był gościem RMF FM. Zapytany o to, jak rząd zamierza rozwiązać sytuację, wskazał: – Będą nowe propozycje o charakterze finansowym i będą też propozycje związane z daniną solidarnościową, która umożliwi nam pozyskanie dodatkowych środków na pomoc tej grupie społecznej. Jutro rano o godz. 8:30 zbiera się Komitet Społeczny Rady Ministrów, czyli taki wicerząd, który kolejne propozycje dla tych ludzi będzie wypracowywał po to, żeby jutro, na posiedzeniu rządu te decyzje przyjąć.

– Na czym my się tutaj skupiamy: czy na realnym rozwiązywaniu problemów tych ludzi pokrzywdzonych przez życie, przez los, którym naprawdę realnie trzeba pomóc i to robimy czy skupiamy się na analizowaniu wyścigów, kto do nich dociera? To nie jest najistotniejsze – zwrócił uwagę Sellin.

Polityk zaznaczył, że liczy, iż protest w Sejmie zakończy się niedługo, w związku ze zbliżającym się szczytem NATO. – Ja liczę na to, że do tego czasu jednak protestujący uczciwie ocenią to, co już załatwiliśmy dla nich, a tak daleko idącej pomocy jeszcze w historii III Rzeczpospolitej dla nich nie było i będzie dalej postępować, bo my akurat jesteśmy rządem, który na wykluczonych, na ludzi do tej pory niezauważanych jest szczególnie wrażliwy. Udowodniliśmy to przez ostatnie 2,5 roku, że tak nasza polityka wygląda, że ludzi, którzy są w potrzebie, którzy pomocy państwa potrzebują, nie pozostawiamy bez tej pomocy – powiedział Jarosław Sellin na antenie RMF FM.