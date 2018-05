Komorowski o Kaczyńskim: Odbiera parlamentarzystom resztki godności

Były prezydent został zapytany m. in. o projekt obniżający uposażenia parlamentarzystów. – W zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby jakoś okazywać szczególną sympatię dla obecnego kształtu parlamentu w wymiarze politycznym, personalnym, ale patrzę na te zjawiska jako na fragment szerszego problemu i szerszego zagrożenia. Sposób, w jaki Jarosław Kaczyński traktuje parlament i parlamentarzystów, jest w zasadzie czymś, co pozbawia ich już resztek godności, sprowadza ich do kukiełek, wykonujących polecenia prezesa, bezmyślnych, bezrefleksyjnych, które najpierw klaszczą, kiedy premier Szydło mówi o nagrodach dla ministrów, podzielają jej pogląd, a potem już nie klaszczą, ale głosują tak jak od nich premier zażądał w sprawie własnych pensji – stwierdził Komorowski.

Tematem rozmowy były m. in. utrudnienia w dostępie dziennikarzy do parlamentu. Zdaniem Bronisława Komorowskiego, to efekt obsadzania najważniejszych stanowisk osobami "miernymi, ale wiernymi": – Niewpuszczanie dziennikarzy, niewpuszczenie pani Wandy [Traczyk-Stawskiej], która chciała się spotkać z matkami strajkującymi w Sejmie, niewpuszczanie gości różnych, karanie posłów karami finansowymi, zabieranie im głosu, wykluczanie z obrad – to wszystko jest efekt obsadzenia w znacznej mierze Prezydium Sejmu przez ludzi miernych, ale wiernych. Czasami mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z zerem intelektualnym, które nadrabia brutalnością zachowań wobec parlamentarzystów, a oni się na to godzą.

